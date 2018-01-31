Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ

Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор.

Существует несколько параметров, по которым выбирают чайник. Это объем, тип нагревательного элемента и материал корпуса. Рассмотрим их подробнее.

Объем:

Объем современных чайников варьируется от 0,5 до 2,2 литров. Для домашнего использования подойдет чайник 1,5-1,7 литра. В офисе оптимальным выбором станет термопот с объемом 3-3,5 литра, постоянно поддерживающий необходимую температуру воды.

Тип нагревательного элемента:

Нагревательные элементы в электрических чайниках бывают трёх видов: открытая спираль, закрытая спираль и дисковой нагреватель.

Главным преимуществом чайников с открытой спиралью является цена и низкий уровень шума, однако в таком чайнике сильнее образуется накипь и его сложнее чистить.

Скрытая спираль является модифицированным вариантом открытой спирали. Проблема накипи решена за счет того, что нагревательный элемент спрятан под металлическим дном, но это увеличивает время нагрева воды и расход энергии.

Самым современным можно назвать дисковой нагреватель. Он быстро кипятит воду и не образует накипь. Что касается цены, то чайники с данным типом нагревателя стоят несколько дороже.

Материал корпуса:

Один из самых часто встречаемым материалов корпуса является пластик – такой чайник не нагревается и мало весит. Но стоит отметить, что пластиковый чайник лучше не использовать дольше 3 лет из-за неэкологичности материала.

Металлические чайники самые прочные, но и обойдутся дороже всего.

Самым оптимальным выбором станет чайник из стекла. По своим экологическим показателям он превосходит все другие варианты. Такие чайники, как правило, оснащены подсветкой и выглядят очень стильно.

В некоторых современных чайниках встречаются такие интересные технологии, как терморегулятор, функция поддержания тепла и автовыключения, управление со смартфона, а также изменение цвета в зависимости от температуры воды.