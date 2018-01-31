Протоиерей Пелин не увидел причин запрещать «Смерть Сталина»

Ситуация с отменой премьеры комедии «Смерть Сталина» является «безумием», а причин запрещать фильм не было. Такого мнения придерживается председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, член Общественной палаты протоиерей Александр Пелин.

Своей точкой зрения священнослужитель поделился 31 января в Facebook. «Скачали по моей просьбе «Смерть Сталина». Посмотрел. Хочу сказать, что это хотя бы фильм, в отличие от «Матильды». Его можно смотреть. При всех «но», не увидел причины его запрещать. А тема с 21-м концертом Моцарта и Марией Юдиной весьма впечатлила. Что за безумие с запретом!» — отметил Пелин.

Напомним, «Смерть Сталина» — комедия о гонке за власть, которая разгорелась в СССР после 5 марта 1953 года. Премьера ленты была назначена в России на 25 января. Однако утром 23 января негодование по поводу фильма выразила группа деятелей культуры во главе с писателем и главой общественного совета при Минкультуры Юрием Поляковым. Через несколько часов в Минкульте решили премьеру картины отменить.