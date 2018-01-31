Законопроект о Фонде креативных пространств в Петербурге с критикой приняли в первом чтении

Законопроект о создании Фонда креативного пространства поддержали в первом чтении в Законодательном собрании Петербурга 31 января. Внесённый губернатором Георгием Полтавченко документ вызвал критику ряда парламентариев.

Согласно предложению, общая площадь Фонда креативных пространств составит 20 тысяч квадратных метров. Аренду помещений будут разыгрывать на торгах, для субъектов малого и среднего предпринимательства плата составит 0,01 от фактической.

«Проект предусматривает размещение в одном объекте недвижимости разных видов деятельности. Такая синергия окажет положительное влияние на товар, получаемый в результате креативной деятельности, скрещивание различных продуктов позволяет получить принципиально новое благо», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В итоге инициативу поддержали 43 депутата из 50. Некоторые парламентарии раскритиковали текст документа.

Так, депутат Алексей Цивилев заявил о необходимости создания комиссии, в которой будут участвовать депутаты, для определения степени креативности пространства.

Депутат Оксана Дмитриева назвала законопроект одним из самых одиозных документов, выпущенных Смольным. Ее смутил подход, согласно которому для того, чтобы дать предпринимателям скидку на аренду недвижимости, необходимо вводить законодательное определение креативной деятельности. Аналогичную претензию высказал депутат Борис Вишневский: «У вас вводится определение креативной деятельности, как производство товаров по кодам таким-то. Неужели вы думаете, что обычный гражданин это поймёт? Он схватится за голову. Вы пишете про синергию. Но от того, что у вас в одном месте будут резать стекло и обрабатывать камни, ее не будет. И потом, что у нас сейчас мешает малому бизнесу так работать? Я отвечу: мешает безумное количество согласований, а не отсутствие определений».

В свою очередь депутат Ирина Иванова заявила, что хоть и поддерживает законопроект, но опасается, что вместо креативного пространства может появиться торгово-креативное пространство.

В ответ представитель губернатора Юрий Шестериков предложил внести правки в документ в рамках второго чтения, однако отказался выделять на это целый месяц и попросил утвердить его во втором чтении уже через две недели.

Ранее на заседании комитета по законодательству глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк отмечала, что после принятия законопроекта планируется выделить четыре здания в районе «Красного треугольника» на Обводном канале под создание Фонда креативных пространств. Необходимость введения такого законопроекта она объясняла популярностью подобных идей в Европе.