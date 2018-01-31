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31.01.2018 11:53

«КВС» построит жилой комплекс в Парголово

В Петербурге Госстройнадзор выдал компании «КВС» разрешение на строительство 25-этажного жилого комплекса в Парголово. Как сообщили 31 января в пресс-службе застройщика, здание площадью 30 тысяч кв. м планируют возвести к третьему кварталу 2020 года.

Согласно документу, компания сможет построить жилой дом в квартале между продолжением Заречной улицы, улицей Архитектора Белова и Брюлловской улицей. На участке в 1,3 га запроектировано трехсекционное здание на 726 квартир с парковкой на 360 машин.

Застройка квартала уже ведется. Рядом с участком «КВС» дома строят «Норманн», ГК «Прок» и «Трест 36». Напротив «Главстрой-СПб» возводит масштабный проект «Северная долина».


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