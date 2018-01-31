За оседлание бойца Нацгвардии петербуржец заплатит 5000 рублей

В Петербурге за издевательство над национальной гвардией дебошир приговорен к условному сроку и символическому штрафу. Возможно, на руку ему сыграли навыки Копперфилда и ковбоя.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 января, Сергей Куликов обвинялся в оскорблении и насилии над представителями власти, а именно — нарядом войск национальной гвардии. В августе 2017-го Куликов был замечен пьяным на улице, его ждала недолгая дорога в автомобиле до ближайшего отдела полиции и протокол за мелкое хулиганство. Предпочитая иные виды передвижения, Куликов при задержании проявил чудеса сноровки. Наряд из двух бойцов онемел под градом отборной нецензурщины, хулиган воспользовался заминкой. Один гвардеец был сбит с ног пощечиной и оседлан. Сидя верхом на сотруднике и тряся его за грудки, Куликов высвободил закованную в наручники руку и принял успешный бой со вторым гвардейцем. Одолели буяна кое-как.

Смольнинский суд признал Куликова виновным и приговорил его к году условно и штрафу в пять тысяч рублей.

Ранее Приморский суд предоставил свою тарификацию, оценив три пощечины полицейскому в двадцать тысяч рублей. В Колпино отягчающим обстоятельством при нападении на сотрудника признано использование папки с документами.