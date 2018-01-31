Верховный суд разрешил банкам не выдавать вклады «подозрительным клиентам»

Коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал в выдаче наличных клиенту после окончания срока вклада. Клиента заподозрили в легализации доходов.

Как пишет 31 января «Коммерсантъ», из материалов дела следует, что в 2015 году Сергей Будник перевел на свой счет в Сбербанке 56 млн рублей. Уже на следующий день он их попытался снять наличными. Банк запросил документы о происхождении денежных средств — и в результате отказал в выдаче средств. Будник задумал решить проблемы по-другому — он создал несколько срочных вкладов и перевел деньги туда. А по окончании срока вклада попытался их снова снять — и снова получил отказ. Тогда Будник и обратился в суд.

Однако все инстанции встали на сторону Сбербанка и посчитали законным довод о том, что «нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету».

Специалисты, которых опросил «Коммерсантъ», заявили, что решение Верховного суда создает опасный прецедент — банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, смогут удерживать средства практически любых клиентов по надуманным основаниям.