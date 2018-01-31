СМИ: МВД обнаружило хищения при модернизации Международной космической станции

МВД возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств на модернизацию российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как пишет 31 января «Росбалт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Хищение в особо крупном размере»). Как установили следователи, в 2010 году Федеральное космическое агентство и ОАО «РКК Энергия» заключили контракт на сумму 3,3 млрд рублей на модернизацию бортовых систем станции и наземного контура управления российского сегмента МКС.

В список соисполнителей по контракту вошло ЗАО «Меркурий» под руководством Александра Полякова. Фирма должна была «модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и МКС в процессе сближения и причаливания». Как пишет «Росбалт», по данным следствия, более руководство «Меркурия» похитило более 500 млн рублей из выделенных на модернизацию МКС. Деньги обналичили и поделили между собой участники аферы.