В Петербурге начала работу горячая линия для родителей детей с инвалидностью

В Петербурге начала работу горячая линия для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Об этом сообщили в Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ.

Это нововведение – часть проекта ГАООРДИ «Родитель родителю». Проект является системой наставничества опытных мам и пап детей с инвалидностью для родителей, только что узнавших диагноз ребенка, либо длительное время находящихся в социальной изоляции.

«Рождение ребенка с нарушениями в развитии или внезапная постановка такого диагноза меняет весь сложившийся жизненный уклад семьи, – говорит Маргарита Урманчеева, президент ГАООРДИ. – В Санкт-Петербурге есть много учреждений и организаций, где такие семьи могут получить помощь, много информации доступно в интернете. Вместе с тем, из этого обилия ресурсов очень трудно выбрать то, что действительно важно, а система межведомственного взаимодействия до сих пор не налажена так, чтобы семья, в которой родился ребенок с тяжелым заболеванием, сразу могла оказаться в руках команды квалифицированных специалистов. Кроме того, во всех работающих программах раннего вмешательства акцент делается на помощи ребенку, в то время как его родителям она не менее необходима».

В рамках программы для родителей предусмотрены информационные семинары, группы психологической поддержки, родительские встречи и досуговые семейные мероприятия. К участию в программе приглашаются также опытные родители, желающие оказывать поддержку семьям, которые нуждаются в помощи.

Консультирование и информационная поддержка родителей детей с особенностями развития осуществляется по бесплатной горячей линии проекта с 8:00 до 20:00 по телефону: 8-921-566-62-12.