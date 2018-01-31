СМИ: Запрет анонимности в мессенджерах откладывается

Закон об идентификации пользователей мессенджеров, вступивший в силу 1 января 2018 года, так и не заработал.

Об этом 31 января пишет «Коммерсантъ». По данным издания, до сих пор не приняты подзаконные акты, которые позволят заработать системе идентификации пользователей. Минэкономики дало отрицательный отзыв на проект Минкомсвязи, который должен был решить эту проблему. Также ведомство уточнило, что необходим «значительный переходный период» для того, чтобы закон реально заработал. О каком именно сроке идет речь, в Минэкономики не уточнили. В Минкомсвязи изданию только сообщили, что подзаконные акты пока не готовы, «идет межведомственное согласование».

Напомним, закон, обязывающий владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей в России по номеру телефона, приняли в первом чтении еще 21 июля 2017 года. Отметим, накануне, 30 января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что прятаться в Интернете нечего — «черный воронок» за тобой завтра не приедет».