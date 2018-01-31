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31.01.2018 11:52

Кому выгодна высокая или низкая явка

Политологи оценили шансы кандидатов в зависимости от количества проголосовавших на выборах. «Фонтанка» рассказывает, почему вовсе не обязательно высокая явка на руку Путину, а также кому может помочь «забастовка» избирателей.
Кому выгодна высокая или низкая явка
Геннадий Сафонов/Интерпресс

70 процентов россиян, считает ВЦИОМ*, примут участие в президентских выборах 18 марта, тогда как только 3 процента точно уверены, что не пойдут. Одновременно сторонники Алексея Навального продолжают агитировать оппозиционно настроенных граждан на бойкот выборов, чиновники же, напротив, пытаются включить все ресурсы, в том числе административные, чтобы повысить явку. Кому на руку высокая посещаемость выборов, а кто из кандидатов заинтересован в низкой явке, «Фонтанка» спросила экспертов.

Голосуй – не голосуй...

Чем ближе выборы, тем чаще мы слышим жалобы бюджетников: их агитируют идти голосовать, в школах собирают контактные данные родителей, в поликлиниках – пациентов, чтобы разослать им смс-оповещения о том, что нужно прийти 18 марта на избирательный участок. Несмотря на эти усилия чиновников на местах, такой метод не поднимет серьезным образом явку на выборах, считают эксперты. По данным исследования политического консультанта Валентина Бианки, из-за административного ресурса традиционно на выборы ходит самая малая часть населения, хоть эти люди и голосуют только за кандидата-лидера.

Более весомая мотивация для жителей, утверждает политконсультант, – привычка или принцип, что вовсе не означает поддержку лидера, на втором месте – желание проголосовать за определенного кандидата. Именно поэтому: чем выше явка, тем меньше голосов у кандидата N1, то есть фактически идея бойкота работает на повышение результата лидера. 

«Получается, что с увеличением явки количество протестного электората увеличивается примерно пропорционально. При этом на президентских выборах мотивация явки – совершенно другая, нежели на парламентских. На них ходят больше, даже если после сделанного выбора ничего не изменится», – говорит Бианки. По его мнению, к пропагандируемому Алексеем Навальным бойкоту присоединится небольшое число граждан, максимум – 3-5 процентов. Другие, не пожелавшие пойти на выборы, сделают это не из-за оппозиционного настроя.

Профессор Европейского университета Владимир Гельман, тем не менее, настаивает, что тех, кто не пойдет голосовать по идеологическим причинам, больше. «Многие понимают, что результат выборов предопределен составом участников, из-за этого не пойдет голосовать значительная часть избирателей. И это не пассивное население, а те люди, которые действительно не видят смысла в этом процессе. Сколько их на самом деле, мы сможем узнать только когда пройдут свободные выборы при других условиях». 

По мнению Гельмана, высокая явка необходима администрации президента, которая может воспользоваться цифрами пришедших на выборы, но уже после 18 марта: «Этот прием может быть использован по большей части уже после президентских выборов, например, чтобы объяснить снятие ограничения по числу президентских сроков, которые может находиться один человек у власти».

Кому явка, а кому – процент

Несмотря на то, что результат выборов во многом предопределен, для части кандидатов все-таки есть смысл участвовать в них. Прописан он в федеральном законе: согласно нему, партиям, выдвигавшим кандидатов, набравшим более 3 процентов, полагается госфинансирование из расчета 20 рублей за голос. Этот фактор стимулирует даже очевидных аутсайдеров активно участвовать в кампании и биться за результат. Есть еще и менее прозаичный довод – донести до широких масс свою политическую позицию (именно такой мотив участия в выборах озвучивает Ксения Собчак). При этом, как ни странно, в этой ситуации для разных кандидатов выгодна разная явка.

Политолог Евгений Минченко говорит, что не всем кандидатам, выступающим против Путина, будет на руку низкая посещаемость избирательных участков. «Понятно, что чем выше явка, тем ниже процент Путина, но это незначительное снижение, ради уверенной явки этими цифрами можно и пожертвовать. А вот у Владимира Жириновского эта зависимость не работает. Его электорат увеличится вместе с количеством избирателей в целом. Та же история у Ксении Собчак», – утверждает политолог. По словам Минченко, сложно сделать определенные выводы относительно Павла Грудинина – из-за расфокусированного месседжа у него слишком размытый электорат. «Он смог мобилизовать часть избирателей КПРФ, но затем рост его рейтинга остановился после удара федеральных СМИ, которые рассказали о том, что у него были счета за границей». Остальные политики, участвующие в президентской гонке, не являются по мнению Минченко лидерами, поэтому и делать определенные выводы об их успешности тоже не имеет смысла.

О том, что высокая явка выгодна Жириновскому, говорит и Валентин Бианки: «Много, кто приходит голосовать не за Путина, в конечном итоге останавливают свой выбор на кандидате от ЛДПР. Это такая логика: «Я понимаю, что выиграет Путин, но показать свой протест хочу». И сейчас по сути между кандидатами идет борьба именно за этого избирателя, который «против всех».

По наблюдениям политолога Григория Голосова, для кандидатов от власти оптимальная явка – 52-55 процента. «Когда явка этот порог превышает, то сказывается голосование людей, приходящих выразить протестную позицию. При низкой явке, порядка 40 процентов, увеличивается процент кандидатов от ЛДПР и КПРФ. Эти партии пользуются узкой, но устойчивой поддержкой, их избиратели мобилизованы. За кандидатов, у которых нет нишевых избирателей, проголосуют больше людей при очень большой явке». По мнению Голосова, результат 70 процентов явки и 70 процентов голосов за лидера на этих выборах – малореалистичная картина, скорее возможная лишь в кавказском регионе. «Но то, что такая цель могла быть поставлена, меня не удивляет», – добавил он.

По оценке политологов, на выборы 18 марта придут от 55 до 70 процентов россиян. В частности, по мнению Бианки, на участки по стране придет 65 процентов имеющего право голосовать населения, на 10 процентов меньше – в Петербурге. По мнению Татьяны Протасенко, 55-65 процентов посетят избирательные участки в Северной столице 18 марта. Политолог Александр Конфисахор считает, что оценки надо давать не тому, сколько людей придет на самом деле, а сколько в итоге будет написано в протоколах: «Власти активно открещиваются от формулы 70 процентов явки и 70 процентов результат, но ведь дыма без огня не бывает, а главное, что для бюрократов важны лишь намеки. Более того, очень близкие к этому цифры недавно опубликовал ВЦИОМ».

По данным* единственного оставшегося крупного федерального социологического центра, работающего за счет государственных средств, точно пойдут на выборы 70 процентов респондентов, еще 11 процентов скорее всего примут участие в голосовании, пока не определились 12 процентов, 3 и 4 процента скорее не пойдут или точно не пойдут. 73,2 процента опрошенных высказались в пользу Владимира Путина, за Владимира Жириновского и Павла Грудинина – по 6,1 процента, за Ксению Собчак – 1,2 процента.

*В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре – 1800 респондентов, в январе – 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает в 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь).  Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Опрос проводился 11-15 января 2018 года.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"


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