В Москве обыскивают журналиста, взявшего интервью у террориста из Калуги

В московской квартире журналиста Павла Никулина рано утром 31 января начался обыск в связи с его публикацией «Из Калуги с джихадом». Об этом журналист сообщил в своем твиттере.

«У меня обыск. Доброе утро. В рамках текста в The new times. Телефон отбирают», – написал Павел Никулин.

Позже в телеграм-канале журналиста появилось сообщение о том, что Никулин проходит в статусе свидетеля по делу, возбужденному по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). У репортера изымают технику, затем его повезут на допрос.

Напомним, что публикация «Из Калуги с джихадом» о гражданине РФ, который присоединился к запрещенной террористической организации «Исламское государство», вышла в журнале The New Times в 2017 году. Издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма. После этого журнал перестал выходить в печатном виде, сохранив лишь интернет-версию.

Павел Никулин работал корреспондентом в «Московских новостях», «Русской планете», интернет-газете «Бумага», писал для таких изданий как «Сноб», «Медиазона», The New Times, портал «Спектр». Основатель и редактор проекта Moloko plus.