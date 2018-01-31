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Финансы
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31.01.2018 11:04

СМИ: Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей

Совокупные долги россиян перед банками в 2017 году выросли на 13,2% – до 12,2 трлн рублей.

Об этом 31 января пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Она основана на данных о займах 82 млн граждан. При этом количество новых кредитов росло медленнее, чем общая сумма займов. Так, их число увеличилось на 12% (всего 34,8 млн штук), а вот общая сумма выросла на 37% (4,14 трлн рублей). Причем рост наблюдался во всех сферах — ипотеке, автокредитах, кредитных картах и потребительских займах. 

Больше всего россияне брали кредиты наличными — почти 3 трлн рублей за 2017 год (на 33% больше, чем в 2016-м). Ипотечное кредитование выросло на 42% – до 1,8 трлн рублей. Количество таких займов увеличилось почти на треть (959 237 штук). 


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30.01.2018 17:32

УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
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30.01.2018 16:39

Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
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29.01.2018 17:02

УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
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Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
Designed by Freepik
30.01.2018 16:39
Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45
Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
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22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
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18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20
Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
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