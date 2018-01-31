СМИ: Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей

Совокупные долги россиян перед банками в 2017 году выросли на 13,2% – до 12,2 трлн рублей.

Об этом 31 января пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Она основана на данных о займах 82 млн граждан. При этом количество новых кредитов росло медленнее, чем общая сумма займов. Так, их число увеличилось на 12% (всего 34,8 млн штук), а вот общая сумма выросла на 37% (4,14 трлн рублей). Причем рост наблюдался во всех сферах — ипотеке, автокредитах, кредитных картах и потребительских займах.

Больше всего россияне брали кредиты наличными — почти 3 трлн рублей за 2017 год (на 33% больше, чем в 2016-м). Ипотечное кредитование выросло на 42% – до 1,8 трлн рублей. Количество таких займов увеличилось почти на треть (959 237 штук).