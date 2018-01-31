Совет Федерации снова назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Еще
13:35 31.01.2018
Пришлите свою новость!
13:32
Вдвое больше россиян попросили убежища в Финляндии в 2017 году
13:24
Подписи в поддержку Ксении Собчак сдали в ЦИК
13:18
В Петербурге снова запретили парковаться на газонах
13:10
Реформа техосмотра: сажать не будут, но страховщики снова хотят денег
13:05
Названа дата выхода новых серий «Простоквашино»
13:04
В честь пятилетия благотворительного Музея варежки пройдет праздничный фестиваль
13:00
«ВКонтакте» заблокировала девять «колумбайн-сообществ» по требованию Роскомнадзора
12:58
Умнов: Учителя боятся стучать, поэтому ученики берутся за оружие
12:53
«Яндекс» анонсировал слияние с Uber в феврале
12:48
Дмитрия Богатова отпустили под подписку о невыезде
12:38
Песков о драке Сванидзе и Шевченко: Даже мастодонты не справляются с эмоциями
12:29
BMW разбил 8 машин на парковке в Петербурге
12:24
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» оставлен в Крестах
12:20
Самые доступные апартаменты предлагают на Васильевском острове
12:15
Протоиерей Пелин не увидел причин запрещать «Смерть Сталина»
12:12
Главный полицейский придумал, как избежать последствий увольнения сотрудников ГИБДД
12:05
Законопроект о Фонде креативных пространств в Петербурге с критикой приняли в первом чтении
11:53
За оседлание бойца Нацгвардии петербуржец заплатит 5000 рублей
11:53
«КВС» построит жилой комплекс в Парголово
11:52
Хельсинки ждут перебои в поставках продуктов питания
11:50
В Петербурге начала работу горячая линия для родителей детей с инвалидностью
11:48
Верховный суд разрешил банкам не выдавать вклады «подозрительным клиентам»
11:45
Эрмитаж запустил набор стикеров для Telegram
11:39
Сергей Умнов: за 365 дней в Ленобласти прошли 342 политические акции
11:35
СМИ: МВД обнаружило хищения при модернизации Международной космической станции
11:30
Выезжающим в США россиянам советуют сделать прививку от гриппа
11:26
СМИ: Запрет анонимности в мессенджерах откладывается
11:13
В Москве обыскивают журналиста, взявшего интервью у террориста из Калуги
11:09
Поворот налево закончился курьезом для трактора петербургских коммунальщиков
11:04
СМИ: Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
10:44
Совет Федерации снова назначил Зорькина председателем Конституционного суда
10:20
В Турции футбольный клуб приобрёл игрока за биткоины
10:13
Петербургские онкологи удалили 5-килограммовую опухоль пациентке из Сербии
10:02
В Парголово мужчину насмерть сбила электричка
10:01
В Петербурге угонщик получил условно за десять велосипедов
09:45
Финляндию накроет снежная буря
09:38
В США вертолёт упал на жилой дом
09:30
В Петербурге от роддома угнали семейный автомобиль с трогательной приметой
09:20
Февраль в Петербурге начнется с сильного снега и -17
09:06
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом под Ростовом
08:58
Олигархи из «Кремлёвского доклада» потеряли за день миллиард долларов
08:45
У форта Константин пропал рыбак
08:41
Биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов
08:30
Россияне одолжили у банков на покупку машин больше 333 миллиардов
08:27
Петербуржец записался в бассейн для совращения девочек
08:21
Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США
08:13
Власти Сланцев объявили об угрозе катастрофы
08:05
США передумали закрывать тюрьму Гуантанамо
02:23
Александр Кушнир представит петербуржцам книгу о Кормильцеве
01:54
«Учебный театр» расскажет о мышах и людях
01:41
Анатолий Белкин научит понимать современное искусство
01:22
Юлия Кантор объяснит, почему РККА была сильнее «беляков»
01:14
Госдеп: Конечная цель санкций — лишить доходов российское руководство
00:33
Биржевые индексы США упали на открытии торгов
30/01
ВМС США показали, как российский истребитель перехватывал американский разведчик
30/01
Луганская народная республика осталась без воды из Киева
30/01
Куйбышевский суд признал незаконной застройку Баболовского парка коттеджами
30/01
Взрывчатку на «Площади Мужества» не нашли
30/01
25 спортсменов и тренеров в открытом письме напомнили МОК о спортивных идеалах
30/01
Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире из-за Сталина
30/01
Паспорт Финляндии в 2017 году получили более 2 700 россиян, ВНЖ - почти 10 000
30/01
Убытки России и Евросоюза из-за санкций превысили 100 млрд евро
30/01
Станцию «Площадь Мужества» закрыли для пассажиров
30/01
В Москве хотят заняться сегвеями и гироскутерами
30/01
«Супермен» сыграет Николая II в фильме о Романовых
30/01
Горсуд встал на сторону нотариального курьеза в споре о стадионе «Санкт-Петербург»
30/01
В переходе возле московского метро рухнули строительные леса, есть пострадавшие
30/01
США признали использование данных Forbes при составлении «Кремлевского списка»
30/01
Госстройнадзор: Экскаваторы работают у Фарфоровского кладбища законно
30/01
17 открыток минфину США от героев «Кремлевского доклада»
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
31.01.2018 10:44

Совет Федерации снова назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Совет Федерации принял решение переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок.

Как пишут 31 января «Ведомости», за утверждение проголосовали 153 сенатора, один воздержался. Кандидатуру Зорькина ранее внес на рассмотрение верхней палаты парламента Владимир Путин. Напомним, согласно поправкам от 2009 года в закон «О Конституционном суде» председателя не выбирают другие судьи, а назначает Совет Федерации по представлению президента. 

Для Валерия Зорькина это уже пятый подряд срок на посту председателя КС. 18 февраля ему исполнится 75 лет. «Фонтанка» подробно писала о свершениях Зорькина в должности главы Конституционного суда. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00

Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ

Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Совет Федерации снова назначил Зорькина председателем Конституционного суда
Госдеп: Конечная цель санкций — лишить доходов российское руководство
США признали использование данных Forbes при составлении «Кремлевского списка»
Глава минфина США пообещал введение санкций по итогам «кремлевского доклада»
Голосовать за нового президента России будут в 145 странах мира
Медведев: Непопадание в «Кремлевский доклад» — повод уволиться
Путин обиделся на то, что его не включили в «Кремлевский доклад»
Путин: В Интернете прятаться не надо, «черный воронок» не приедет
Матвиенко: Власти США больны «санкциоманией»
Бывший посол США в России назвал «Кремлевский доклад» «небрежной работой»
Кому выгодна высокая или низкая явка
Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber
«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»
Как Финляндия переизбрала президента
Возрасту неподвластен
Елена Драпеко: Идёт война. Кто не понял, поймёт
В штабе Путина поборются за близость
Муниципальный совет да любовь
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Год хайпа: от Трамп-пам-пама до «Пламени и ярости»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

коллаж "Фонтанки"

17 открыток минфину США от героев «Кремлевского доклада»

АК-74М и новые АК-12: найди 7 отличий

Новости компаний
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.