Совет Федерации снова назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Совет Федерации принял решение переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок.

Как пишут 31 января «Ведомости», за утверждение проголосовали 153 сенатора, один воздержался. Кандидатуру Зорькина ранее внес на рассмотрение верхней палаты парламента Владимир Путин. Напомним, согласно поправкам от 2009 года в закон «О Конституционном суде» председателя не выбирают другие судьи, а назначает Совет Федерации по представлению президента.

Для Валерия Зорькина это уже пятый подряд срок на посту председателя КС. 18 февраля ему исполнится 75 лет. «Фонтанка» подробно писала о свершениях Зорькина в должности главы Конституционного суда.