В Парголово мужчину насмерть сбила электричка
Электричка сбила человека в Выборгском районе Петербурга утром 31 января. От полученных травм мужчина скончался.
Подробности сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. Инцидент произошел на пешеходном переходе возле железнодорожной станции Парголово. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения шёл на запрещающие световые и звуковые сигналы. Машинист электрички применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.