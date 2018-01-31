В Петербурге угонщик получил условно за десять велосипедов

В Петербурге суд ограничился условным сроком для серийного похитителя велосипедов. Виталий Еремеев вел охоту на лестничных площадках и специализированных парковках.

Как сообщает 31 января объединенная пресс-служба судов города, Еремеев обвинялся в кражах десяти велосипедов и одного самоката летом 2017 года. Рекордным признан угон на Просвещения 13 июля, когда из подъезда исчез «Трек Скай СЛ диск» за 42 тысячи, с велосипедной сумкой и держателем для смартфона, самым плодовитым периодом – 15-17 августа. Тогда Еремеев из домов в Калининском районе выкрал пять велосипедов на общую сумму 90 тысяч рублей. Финал серии датирован 5 сентября.

Подсудимый вину признал. Калининский суд удовлетворил гражданские иски потерпевших почти на 180 тысяч рублей и приговорил Еремеева к трем годам условно с тем же испытательным сроком.