В США вертолёт упал на жилой дом

Вертолет упал на жилой дом сразу после взлета в американском штате Калифорния 31 января. Погибли три человека.

Четырехместный вертолет Robinson R44 рухнул в коттеджном поселке Ньюпорт-Бич неподалеку от Лос-Анджелеса, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press. На борту находились четыре человека.

В результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. Известно, что один из пострадавших или погибших был жителем поселка.

Причины инцидента пока неизвестны. На месте работают оперативные службы.