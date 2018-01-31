Февраль в Петербурге начнется с сильного снега и -17

К концу рабочей недели Петербург заметет снегом.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, осадки в виде снега начнутся уже завтра, 1 февраля. Но если в этот день синоптики ждут слабую метель, то в ночь на 2-е число осадки будут сильными.

При этом ночью и утром в первый день февраля столбик термометра местами упадет до 17 градусов ниже ноля. Впрочем, уже к вечеру «потеплеет» до минус 5-7.

Обнадеживает то, что сильного ветра в эти дни метеорологи не прогнозируют.