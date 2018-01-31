Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом под Ростовом

Авария с участием рейсового автобуса произошла в ночь на 31 января в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка.

По данным полиции, около 04:00 на 318-м километре трассы М-21 водитель автобуса «Голден Дракон» не смог справиться с управлением. Транспортное средство опрокинулось в кювет.

Смертельные травмы получили 4 человека, среди погибших – ребенок. Еще 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».