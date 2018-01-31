Олигархи из «Кремлёвского доклада» потеряли за день миллиард долларов

Активы российских миллиардеров, попавших в «кремлевский список» США, за день подешевели на 1,1 миллиарда долларов, согласно данным онлайн-рейтинга Forbes. В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно

Как 31 января пишет РБК, после публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на 1,06 миллиарда долларов по состоянию на 21:00 мск. К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.

Сам доклад был опубликован около 8:00 мск, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17:00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (1:00 мск).

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.

Индекс Московской биржи (MICEX) снизился по итогам дня на 0,17%, а индекс РТС практически не изменился. Рубль к концу дня ослабел символически — на 0,1%.

Напомним, что основная часть российских бизнесменов включена США в предсанкционный список по уровню богатства, определенного всё тем же журналом Forbes. Использование открытых источников при составлении перечня близкой к Кремлю элиты подтвердили в американском Минфине.

Список из 210 россиян, которые могут попасть под американские санкции, опубликован в ночь с 29 на 30 января. Он включает политиков, весь кабмин, двух глав регионов, руководителей госкорпораций, бизнесменов.