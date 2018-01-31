У форта Константин пропал рыбак

Пропавшего рыбака разыскивают спасатели в Кронштадтском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, в правоохранительные органы поступил сигнал от очевидцев. По их словам, еще 29-го числа на льду между паромно-перегрузочным комплексом «Моби Дик» и фортом Константин видели рыбака. Теперь его нет, на месте остались только 11 удочек, стульчик и коловорот. При этом с заявлением о пропавшем родственнике в полицию никто не обращался.

Напомним, 21 января на Финском заливе, в районе Петергофа, провалился снегоход с двумя любителями зимней рыбалки. Один из находившихся в транспортном средстве мужчин погиб. При этом в Петербурге до 1 февраля действует запрет выхода на лед, который очень хрупок из-за теплой погоды.