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31.01.2018 08:45

У форта Константин пропал рыбак

Пропавшего рыбака разыскивают спасатели в Кронштадтском районе Петербурга. 

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, в правоохранительные органы поступил сигнал от очевидцев. По их словам, еще 29-го числа на льду между паромно-перегрузочным комплексом «Моби Дик» и фортом Константин видели рыбака. Теперь его нет, на месте остались только 11 удочек, стульчик и коловорот. При этом с заявлением о пропавшем родственнике в полицию никто не обращался.    

Напомним, 21 января на Финском заливе, в районе Петергофа, провалился снегоход с двумя любителями зимней рыбалки. Один из находившихся в транспортном средстве мужчин погиб. При этом в Петербурге до 1 февраля действует запрет выхода на лед, который очень хрупок из-за теплой погоды. 

 


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из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
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