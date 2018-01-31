Петербуржец записался в бассейн для совращения девочек

В Петербурге задержан подозреваемый в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Местом охоты он выбрал бассейн.

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне вечером в одном из бассейнов Василеостровского района посетители стали свидетелями безобразной сцены. Во время плавания один из мужчин-визитеров недвусмысленно разоблачался перед девочками, возраст которых явно противоречил подводным демонстрациям.

В бассейн вызвали полицию, которая задержала 44-летнего подозреваемого. Уголовное дело пока не возбуждено.

В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что по данному факту проводится проверка.