Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозой американским ценностям. Об этом он заявил накануне, 30 января, выступая с ежегодной речью «О положении страны» в Конгрессе.

«Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы». Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его «столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии».

Кроме того, Трамп обвинил КНДР в «безрассудном стремлении» к ядерному оружию, которое, по его словам, будет скоро угрожать США. «Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР), чтобы этого не произошло», — сказал Трамп. «Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение», — добавил он.

В середине января Пентагон обнародовал основные несекретные положения новой «Национальной оборонной стратегии» — первого подобного документа, подготовленного в США за девять лет. Главными угрозами американской безопасности в нем названы Китай, Россия, КНДР и Иран. В документе говорилось, что самой существенной угрозой для США является ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в том, что она вкладывает средства в «дестабилизацию в киберпространстве».