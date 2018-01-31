США передумали закрывать тюрьму Гуантанамо

Постановление бывшего экс-президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе отменил президент Дональд Трамп. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома от 30 января (утро 31 января мск.)

В Бело доме добавили, что действия американского руководства в Гуантанамо должны быть «законными, безопасными, гуманными и совершаться в соответствии с законами США и международным правом».

«Террористы, которые устраивают такие вещи, как взрывы в гражданских больницах, — это зло. Когда возможно, у нас нет другого выбора, кроме как уничтожать их. Когда необходимо, мы должны иметь возможность задерживать и допрашивать их. Но надо понимать: террористы — это не просто преступники. Это незаконные вражеские комбатанты», — приводит пояснение американского лидера Lenta.ru со ссылкой на The Washingtion Post.

По его словам, в 2017 году страна выпустила сотни опасных боевиков «только для того, чтобы снова встретиться с ними на поле боя», включая лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

По данным аппарата директора Национальной разведки США, около 17 процентов из 728 освобожденных из Гуантанамо вернулись к боевым действиям, 12 процентов подозреваются в этом.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать.