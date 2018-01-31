Госдеп: Конечная цель санкций — лишить доходов российское руководство
Госдепартамент объяснил смысл опубликованного недавно «кремлевского доклада» и всех антироссийских санкций, введенных США.
Как пишет 31 января РИА «Новости», представитель Госдепа заявил на брифинге журналистам, что главная задача санкций — остановить получение доходов российскими властями. «Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству», – заявил дипломат. Он уточнил, что США таким образом напоминают «о затратах и враждебной деятельности (России), особенно в том, что касается Украины».
Справка:
"Кремлевский доклад" - это список из 210 россиян, которые могут попасть под американские санкции, опубликован в ночь с 29 на 30 января. Он включает политиков, весь кабмин, двух глав регионов, руководителей госкорпораций, бизнесменов. Над перечнем трудились Минфин США, Госдепартамент и национальная разведка. Его инициатором стал конгресс, принявший закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».