Госдеп: Конечная цель санкций — лишить доходов российское руководство

Госдепартамент объяснил смысл опубликованного недавно «кремлевского доклада» и всех антироссийских санкций, введенных США.

Как пишет 31 января РИА «Новости», представитель Госдепа заявил на брифинге журналистам, что главная задача санкций — остановить получение доходов российскими властями. «Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству», – заявил дипломат. Он уточнил, что США таким образом напоминают «о затратах и враждебной деятельности (России), особенно в том, что касается Украины».