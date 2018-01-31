Биржевые индексы США упали на открытии торгов

После открытия биржевых торгов 30 января в США резко упали все ключевые индексы.

Как пишет «Коммерсантъ», уже в первые часы торгов Dow Jones потерял 360 пунктов (1,4%), S&P 500 — 30 пунктов (1,1%), Nasdaq — 68 пунктов (1%). Издание напоминает, что накануне биржи также закрылись в минусе. При этом очевидных причин для падения аналитики не видят. Впрочем, после бурного роста индексов в прошлом году многие ожидали коррекции.

Напомним, утром 30 января на торгах в России доллар и евро снижались по отношению к рублю. При этом публикация «кремлевского доклада» на российской валюте и акциях практически никак не отразилась. Почему, «Фонтанке» объяснил аналитик Степан Демура.