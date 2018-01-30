ВМС США показали, как российский истребитель перехватывал американский разведчик

Военно-морские силы США опубликовали 30 января на своем официальном сайте видеозапись «опасного» маневра российского Су-27 при перехвате американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем.

Напомним, инцидент произошел накануне, 29 января. В ВМС США сразу заявляли, что российский истребитель сближался с их самолетом на расстояние 1,52 метра, причем непосредственно пересекал траекторию движения американского разведчика. В целом продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут.

В Минобороны РФ сам факт перехвата подтверждали, но при этом опровергали информацию о том, что самолеты «опасно сближались».