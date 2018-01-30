Луганская народная республика осталась без воды из Киева

Киев прекратил подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР). Без водоснабжения остались часть города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты.

Как пишет 30 января РБК, причиной этого в Киеве называют долг луганского водоканала, который достиг 344,6 млн рублей. Луганское энергетическое объединение (базируется на Украине) обесточило Петровскую насосную станцию, которая и обеспечивает водой жителей ЛНР. Причем долг Попаснянского водоканала накапливается с момента его создания в июле 2015 года. Так, в 2017-м предприятие заплатило за электроэнергию 52,5 млн гривен (104,6 млн руб.), при этом начислено было более 95 млн гривен (189,3 млн руб.).

В ноябре прошлого года директор «Луганскводы» (базируется в ЛНР) Александр Авершин заявил, что у ЛНР нет долгов перед Украиной за поставленную в самопровозглашенную республику воду.