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30.01.2018 23:23

Луганская народная республика осталась без воды из Киева

Киев прекратил подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР). Без водоснабжения остались часть города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты.

Как пишет 30 января РБК, причиной этого в Киеве называют долг луганского водоканала, который достиг 344,6 млн рублей. Луганское энергетическое объединение (базируется на Украине) обесточило Петровскую насосную станцию, которая и обеспечивает водой жителей ЛНР. Причем долг Попаснянского водоканала накапливается с момента его создания в июле 2015 года. Так, в 2017-м предприятие заплатило за электроэнергию 52,5 млн гривен (104,6 млн руб.), при этом начислено было более 95 млн гривен (189,3 млн руб.). 

В ноябре прошлого года директор «Луганскводы» (базируется в ЛНР) Александр Авершин заявил, что у ЛНР нет долгов перед Украиной за поставленную в самопровозглашенную республику воду.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
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15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54

«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
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Новости компаний
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
ЖК «Полис на Комендантском»
10.11.2017 12:34
Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
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