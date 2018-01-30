Куйбышевский суд признал незаконной застройку Баболовского парка коттеджами

Задание комитета по охране памятников (КГИОП) на разработку проектной документации для застройки 71 коттеджем части Баболовского парка признано незаконным. Такое решение 30 января принял Куйбышевский райсуд, сообщил «Фонтанке» один из истцов — координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

По словам другого истца, известного знатока истории Баболовского парка (памятника федерального значения) Павла Шапчица, суд удовлетворил иск только частично, так как требование о признании незаконным самого действия КГИОП по выдаче задания отклонено. «Факт выдачи задания суд признал законным, а само задание — незаконным, соответственно, разработка проекта на основании этого задания, а уж тем более согласование этого проекта — невозможны», – пояснил Александр Беляев в соцсети.

Застройщик, по словам Беляева, скорее всего подаст апелляцию.