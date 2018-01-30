25 спортсменов и тренеров в открытом письме напомнили МОК о спортивных идеалах

Фигуристка Наталья Бестемьянова собрала подписи 22 олимпийских чемпионов и двух тренеров по фигурному катанию под открытым письмом Международному Олимпийскому комитету в поддержку Ивана Букина.

В письме, текст которого 30 января публикует Russia Today, указано, что бронзовый призер чемпионата Европы в парном фигурном катании Иван Букин имеет абсолютно чистую допинговую историю и не замешан ни в каких нарушениях, однако приглашения на Игры-2018 не получил.

«Мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Спортсменов, которые неоднократно доказывали, что они не применяют запрещённые препараты, сдавая многочисленные тесты различным антидопинговым лабораториям всего мира», – говорится в документе.

Отмечается, что последствиями подобной ситуации рискует стать разочарование будущих чемпионов в олимпийском движении: «Молодые спортсмены потеряют цель и стремление к совершенствованию мастерства, а образ Игр как справедливых и честных соревнований, будет разрушен».

Вернуть стремительно убывающее доверие к МОК позволит пересмотр решения в отношении фигуриста Ивана Букина, сказано в обращении.

Письмо на имя главы комитета Ричарда Баха подписали 22 олимпийских чемпиона, среди которых двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, американец Скотт Хамильтон, француз Гвендаль Пейзер, а также тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.