Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире из-за Сталина

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе не смогли сдержать эмоций во время спора о роли Сталина во время Великой отечественной войны.

Инцидент произошел в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 30 января. Сванидзе рассказывал о том, что к началу войны с Гитлером страна была «в катастрофическом состоянии» из-за решений, принятых Сталиным. Шевченко считает, что победить удалось благодаря «сталинскому руководству», а Сванидзе — что благодаря «героизму советского народа».

Шевченко эмоционально заявил: «В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался, а Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой!» Николай Карлович в долгу не остался и назвал Максима Леонардовича «мерзавцем». Шевченко против такого определения сильно не возражал: «Я мерзавец, но ты плюешь на могилы!» – заявил известный журналист. Дальше произошло почти как в рассказе Зощенко «Нервные люди»:

«Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это,— говорит,— за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось».

Сванидзе посетовал на то, что Шевченко сидит от него слишком далеко, чтобы ударить его по лицу. Шевченко же ответил, что не так уж он и далеко, а Сванидзе может подойти к нему и «дать по морде». Что и произошло. Драку быстро разняли сотрудники радиостанции, а эфир на этом закончился.