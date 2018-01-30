Убытки России и Евросоюза из-за санкций превысили 100 млрд евро

Взаимные убытки из-за санкционных ограничений между Евросоюзом и Россией с 2014 года превысили 100 млрд евро.

Как пишет 30 января «Коммерсантъ», об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, ссылаясь на исследование Кильского университета. «Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС. Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем», — цитирует издание его слова.

Восточный комитет немецкой экономики — один из крупнейших предпринимательских союзов ФРГ, он объединяет более 200 компаний, которые работают в России и странах Восточной Европы.