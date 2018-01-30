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ВМС США показали, как российский истребитель перехватывал американский разведчик
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Куйбышевский суд признал незаконной застройку Баболовского парка коттеджами
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30/01
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Убытки России и Евросоюза из-за санкций превысили 100 млрд евро
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Бизнес
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30.01.2018 21:55

Убытки России и Евросоюза из-за санкций превысили 100 млрд евро

Взаимные убытки из-за санкционных ограничений между Евросоюзом и Россией с 2014 года превысили 100 млрд евро. 

Как пишет 30 января «Коммерсантъ», об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, ссылаясь на исследование Кильского университета. «Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС. Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем», — цитирует издание его слова.

Восточный комитет немецкой экономики — один из крупнейших предпринимательских союзов ФРГ, он объединяет более 200 компаний, которые работают в России и странах Восточной Европы. 


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Бизнес-трибуна
30.01.2018 16:20

В 2017 году грузоперевозчики увеличили медиаактивность в 1,5 раза

В 2017-м году медиаактивность компаний, занимающихся грузоперевозками, возросла на 43%, говорится в исследовании служба мониторинга СМИ компании «ЭКРО». Сильнее всего нарастили свое присутствие в медиа «Деловые линии»
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Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32

УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
«Главстрой-СПб»
30.01.2018 17:30

Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43

Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе

Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
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Круто, ты попал, ты — звезда. «Кремлевская»

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Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
«Главстрой-СПб»
30.01.2018 17:30
Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43
Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе
Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
24.01.2018 17:02
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском проспекте в центре Петроградской стороны, всего в 200 метрах от Ботанического сада и шаговой доступности от метро «Петроградская».
Компания «Л1»
24.01.2018 11:17
«Л1» готовится запустить новые строительные проекты
В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
УК «Новоселье»
23.01.2018 15:42
В квартале “Дельта” монтируется отопление и электрика
Четвертая очередь строительства проекта КОТ "Новоселье: Городские кварталы" находится в высокой стадии готовности. На 23 января на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся внутренние инженерные работы, монтируется отопление, электрика, системы водопровода, канализации и вентиляции
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