Горсуд встал на сторону нотариального курьеза в споре о стадионе «Санкт-Петербург»

Горсуд Петербурга 30 января выступил на стороне печально известного подрядчика на строительстве стадиона «Санкт-Петербург» — компании «Трансстрой». Речь идет об известной истории о нотариусе Володине, который 24 августа 2016 года был якобы настолько проворен, что успел за 6 часов 6 минут без привлечения специалистов обойти весь строящийся стадион, оценить все работы и сделать вывод о том, что «Трансстрой» выполнил все работы, о которых заявлял в судебных спорах с городом.

Апелляционная инстанция Горсуда отменила сегодня решение Василеостровского суда, который ранее признал протоколы Володина недействительными. Как сообщил «Фонтанке» Валерий Зинченко, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, судебная коллегия не могла принять решение два часа. При этом на прежних заседаниях по этому делу суд заявлял о необходимости рассмотреть по существу спор о законности этого нотариального протокола, напомнил Зинченко. А в прошлую пятницу, 26 января, московский арбитраж уже в третий раз отклонил ходатайство «Трансстроя» о приобщении к материалам дела составленного нотариусом протокола.

По словам Зинченко, представитель Володина в суде настаивал, что само участие нотариуса в «создании» доказательства означает его истинность, если нотариус действовал по закону. Представитель же города пояснял, что далеко не всякое доказательство, созданное нотариусом, бесспорно. И есть «нотариальные» доказательства, в которых авторитет нотариуса ничего не значит. Таким образом, суд должен был решить, по сути дела, могут ли результаты осмотра нотариуса быть приняты безоговорочно. Представители стройкомитета, в свою очередь, заявили, что у нотариуса Володина не было никаких специальных познаний в области строительства. И подчеркивали «космическую скорость» его работы.

«Такой подход судов общей юрисдикции, несмотря на очевидную для них выгоду с точки зрения экономии ресурсов и оптимизации процессов, таит в себе серьезные стратегические риски для единой российской судебной системы и единообразия судебной практики, не говоря уже о рисках строительной отрасли, – уверен Зинченко. – Сохраняя действительность нотариального протокола осмотра объекта строительства, апелляционный суд открывает своеобразный «ящик Пандоры» для наводнения арбитражной практики неоспариваемыми нотариальными доказательствами. И зачастую ущербными доказательствами. Тем самым полностью разрушая идею законодателя о судебном контроле за законностью нотариальных действий. Получается, что любой нотариус становится самым главным лицом при установлении истины — иногда ценою в десятки миллиардов рублей. Жаль, конечно, что Горсуд запускает процесс по стадиону и спору с «Трансстроем» по «дальнему кругу», вместо того, чтобы помочь восторжествовать правосудию и восстановить, наконец, нарушенные недобросовестным подрядчиком права Санкт-Петербурга».