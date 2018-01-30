США признали использование данных Forbes при составлении «кремлевского списка»

Основная часть российских бизнесменов включена США в предсанкционный список по уровню богатства, определенного журналом Forbes. Использование открытых источников при составлении перечня близкой к Кремлю элиты подтвердили в американском Минфине.

Как сообщает 30 января издание Buzzfeed, представитель министерства ответил утвердительно на вопрос, есть ли хотя бы доля правды в критических замечаниях насчет того, что «кремлевский список» выведен из рейтинга Forbes-2017. Почти все 96 олигархов, упомянутых в правительственном докладе и имеющих состояние свыше миллиарда долларов, появлялись в журнале.

«Имена и чистая стоимость активов из незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев, полученных из общедоступных источников», – цитирует Buzzfeed представителя Минфина США. Другие СМИ Штатов подтвердили информацию об использовании составителями «кремлевского списка» также сайта президента России kremlin.ru.

Американскую Forbes-логику «Фонтанке» ранее объяснял политолог Валерий Соловей: «Критерий понятен: нельзя стать миллиардером, если ты не связан с Кремлём».

Список из 210 россиян, которые могут попасть под американские санкции, опубликован в ночь с 29 на 30 января. Он включает политиков, весь кабмин, двух глав регионов, руководителей госкорпораций, бизнесменов. Над перечнем трудились Минфин США, Госдепартамент и национальная разведка. Его инициатором стал конгресс, принявший закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».