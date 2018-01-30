Госстройнадзор: Экскаваторы работают у Фарфоровского кладбища законно

Служба государственного строительного надзора прокомментировала работающие экскаваторы на стройке у бывшего Фарфоровского кладбища во Фрунзенском районе.

«Разрешение на строительство ТРЦ выдано 14 марта 2017 года. Госстройнадзор Санкт-Петербурга сегодня провел осмотр объекта на основании поступивших обращений граждан и официальных и уполномоченных лиц. По результатам проверки выяснилось, что ограждение строительной площадки выполнено в соответствии с ордером ГАТИ (№У-9747 от 20.10.2017). На данный момент ведутся работы по вывозу демонтированных строительных конструкций бывшего кинотеатра «Спутник», – сообщили «Фонтанке» в стройнадзоре.

Ранее, в начале января, ведомство уже проводило проверку стройплощадки, на которой ОАО «ЛК «Ликострой» Вагифа Мамишева намерена на месте сносимого кинотеатра построить апарт-отель с подземной парковкой.

Тем временем, защитники бывшего кладбища от застройки продолжают бить тревогу и разослали сегодня всем депутатам ЗакСа открытое письмо В нем они просят остановить любые земляные работы на местах захоронений, нарушающие федеральный закон о погребении и похоронном деле. А также требуют в случае начала любых земляных работ допуска на объект и присутствия представителей общественности. «В нашем распоряжении — топографические карты с обозначенным кладбищем и многочисленные свидетельства очевидцев о наличии в многострадальной земле у бывшего кинотеатра «Спутник» блокадных захоронений. Имеются данные из архивов о захоронениях в указанном районе трёх солдат Советской армии, погибших в боях за Ленинград. Умоляем, просим, требуем остановить надругательство», – говорится в обращении.