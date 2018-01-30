В переходе возле московского метро рухнули строительные леса, есть пострадавшие

В подземном переходе рядом со станцией столичного метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии обрушились строительные леса. По предварительной информации, пять человек госпитализированы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», деревянные конструкции в реконструируемом подземном переходе рухнули 30 января около 19.10. Погибших, по данным городского МЧС, нет. Пострадали пять человек, уточнил изданию глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, всех пострадавших увезли в больницы с нетяжелыми повреждениями – ушибами и неосложнённым костным переломом. В Следственном комитете сообщили, что все пятеро – рабочие, которые в подземном пешеходном переходе выполняли плановые строительно-монтажные работы.

Публикация от Алексей (@arnyfrazer) Янв 30, 2018 at 8:57 PST

На работу метрополитена инцидент не повлиял. В пресс-службе уточнили, что переход к московскому метро не относится. Мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в соцсетях уточнил, что переход эксплуатирует «Гормост».

«Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет», – пишет Собянин.

Проверку случившегося также начал Следственный комитет. Следователи осматривают место происшествия, а также проводят другие мероприятия для установления обстоятельств и причин обрушения.