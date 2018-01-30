Жителей дома в Сестрорецке срочно эвакуировали для разминирования высотки

Мина в подъезде дома вывела жителей Сестрорецка на вынужденную прогулку. Эвакуированные без теплой одежды нашли приют в пожарном автомобиле.

Как стало известно «Фонтанке», днем 30 января в пятом доме на набережной реки Сестры нашли боеприпас по виду напоминающий противотанковую мину. В квартирах находилось сорок человек. Их эвакуировали.

После отключения коммунальщиками газа и воды, по словам очевидцев, подъезд обследовал взрывотехники ОМОН. Были также замечены кинологи.

Мину, а она оказалась учебной, вынесли из дома, жильцам разрешили вернуться.



Как указано в группе «ЧП Сестрорецк Зеленогорск Курортный» соцсети «ВКонтакте», эвакуированных приютили спасатели, предоставив пожарную машину, и расположенный по соседству дом детского творчества, где развернули пункт обогрева.