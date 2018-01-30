Сноубордистка Заварзина: Нам советовали ничего плохого ни про кого не говорить

Бронзовая призерка Олимпиады в Сочи сноубордистка Алена Заварзина, допущенная на Олимпиаду-2018, рассказала о запретах для отечественных спортсменов.

«Конечно, я переживала, что не получу приглашение. Потому что не знала и не знаю до сих пор, по каким причинам их не дают многим другим спортсменам. Единственное, что мы могли делать, – это добросовестно следовать антидопинговому кодексу: ежедневно заполнять свое местонахождение в системе ADAMS, не пропускать тестирования и ничего плохого ни про кого не говорить. Нам посоветовали воздержаться от негативных высказываний по поводу этой ситуации. Сказали, что если вы хотите поехать, то лучше не использовать хештег #NoRussiaNoGames», – цитирует 30 января Заварзину сайт «Матч ТВ».

Напомним, в результате расследования Международного олимпийского комитета махинаций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, им было запрещено выступать под своим флагом на Играх-2018. Кроме того, каждый атлет должен пройти специальный отбор. 111 россиян его не прошли. В их числе оказались многие лидеры сборной России.