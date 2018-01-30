Проект Германа Клименко отложил ICO из-за «кремлевского доклада»

Фонд института развития Интернета (ИРИ) отложил ICO-проект по удаленной диагностике заболеваний на неопределенный срок. Об этом «Фонтанке» 30 января сообщил его глава Алексей Федоров. По его словам, это связано с включением руководителя ИРИ и советника президента РФ по вопросам развития Интернета Германа Клименко в «кремлевский доклад» минфина США.

Ранее предприниматель сообщал, что первичное размещение токенов под названием bloodcoin должно было состояться в начале 2018 года, в ходе него планировалось привлечь 100 миллионов долларов. Но пока его создатели решили взять паузу, чтобы выяснить, чем именно грозит включение в «кремлевский доклад». «ICO очень зависит от политики, и непонятно, есть ли смысл его проводить, если акционер под санкциями», – пояснил Алексей Федоров.

Напомним, что в понедельник минфин США представил конгрессменам так называемый «кремлевский доклад», в который вошли 210 имен российских чиновников высокого ранга и крупных предпринимателей. Список не является санкционным, однако может лечь в основу новых решений Белого дома. Ранее сам Герман Клименко назвал «лестным» его включение в список. «В прошлом в такие бы списки попали бы и Королев, и Курчатов», – сказал он.