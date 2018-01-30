Глава минфина США пообещал введение санкций по итогам «кремлевского доклада»
За публикацией «кремлевского доклада» последуют конкретные санкции США.
Как пишет Blooomberg, об этом 30 января заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин, выступая в конгрессе. Отметим, изначально американские власти подчеркивали, что чиновники и олигархи, внесенные в список, необязательно окажутся под санкциями. «Цель состояла не в том, чтобы ввести санкции посредством доклада прошлой ночью, цель состояла в том, чтобы провести тщательный анализ. В любом случае, я не считаю, что мы затягивали доклад, который был представлен вчера вечером», – цитирует слова Мнучина Bloomberg.
Справка:
Министерство финансов США в ночь с 29 на 30 января представило конгрессу так называемый «кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.
При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений.