«Фонтанка» за 60 секунд — 30 января

«Кремлевский список». Объясняем, что это было и кто у кого списал. Попробуйте угадать, кто удостоился чести стать звездой «Кремлевского доклада», а кто пролетел мимо.

Поиграли — и хватит. Биржевой аналитик Степан Демура заклинает: бегите из рубля. Ни в коем случае не в недвижимость и прочую ерунду. Бегите в производство. Или в похоронный бизнес.

«Фонтанка» выяснила, как таможня угадывает тех, кто ввозит дорогущие предметы роскоши, не уплатив пошлины. Просто чеки надо прятать не в чемодан.

В Смольном лежат 16 заявлений о материальной помощи от горожан, получивших ранения при взрыве в «Перекрестке». Теперь специальная комиссия будет разбираться, на сколько пострадал каждый. На сколько — в рублях.

Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в конце апреля будут тестировать на болельщиках «Зенита» и ЦСКА.

В Петербурге подразделение «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» готовило насильственный захват власти и вооруженный мятеж. ФСБ засекретила эту историю, поэтому подробностей в ближайшие 50 лет не ждите.

В Александринке вышел антимилитаристский спектакль Валерия Фокина «Швейк. Возвращение». Не смешной, как и книга.

А пока вокруг вселенные встают и рушатся, футболисты «Зенита» завели моду делать себе операции на носовых перегородках. Красавчики.

Порноактер из Петербурга Алексей Маетный красавчик и без операций на перегородках. На хайпе после четырех порно- «Оскаров» он решил организовать собственный бизнес. Лучшие актрисы хотят с ним работать.

А в это время в Петербурге рождаемость упала на 10 %. Кто-то надеется на Алексея Маетного. Сидит у компа и читает нас.