В «Балтийской жемчужине» появится еще один ЖК

ЗАО «Балтийская жемчужина» предоставило в субаренду ГК «КВС» участок площадью 4,8 га для строительства малоэтажного жилого комплекса, сообщает пресс-служба «КВС». К концу 2020 года на нем возведут 36 тысяч кв. м.

Сделка состоялась 25 января. По ее условиям, ГК «КВС» застроит участок между улицей Адмирала Трибуца, набережной Матисова канала и улицей Катерников. С южной стороны земля прилегает к ЖК «Линкор», построенному «КВС» в 2015 году.

Компания планирует приступить к стройке в мае текущего года. Она возведет 4 дома бизнес-класса с гостевыми парковками, велопаркингом, игровыми и детскими площадками.

Это не первый пример сотрудничества «Балтийской жемчужины» с другими девелоперами. Помимо «КВС», территорию проекта застраивали Setl City и Legenda.