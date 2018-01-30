«Проспект Просвещения» открыли после проверки
Больше часа заняла проверка подозрительного предмета на станции «Проспект Просвещения» вечером 30 января. За это время поток пассажиров переместился на соседние «Озерки», где пришлось ограничить вход.
Как сообщили в пресс-службе метро, бесхозные вещи парализовали «Проспект Просвещения» на 70 минут. Пока длилась проверка, поезда проезжали станцию транзитом, наземный вестибюль оставался полностью закрытым. Горожане шли к соседней станции, но «Озерки» с возросшим потоком не справились. За двадцать минут до окончания проверки пассажиров перестали пускать и туда. С 19.07 метрополитен вернулся к обычному режиму работы на обеих станциях подземки.