Стадион «Санкт-Петербург» номинирован на звание лучшей арены 2017 года в мире

Арена «Санкт-Петербург» на Крестовском острове вошла в число номинантов на приз лучшей арене 2017 года в мире. Об этом 30 января сообщает официальный сайт проекта StadiumDB.com.

Отмечается, что конкурс проводится в восьмой раз. В расширенном списке 27 стадионов, лучший из которых будет выбран публичным голосованием. Также в список номинантов попала еще одна российская арена – московские «Лужники». Итоги конкурса будут озвучены 7 марта.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» был сдан в 2017 году. Его строительство продолжалось 10 лет. По подсчетам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, стоимость строительства составила 43 млрд рублей.