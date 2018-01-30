«Озерки» закрыли на вход

Соседняя с закрытым «Проспектом Просвещения» станция не справилась с количеством пассажиров в вечерний час пик 30 января. Эскалаторы «Озерков» работают только на подъем.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, с 18.50 станция «Озерки» открыта только на выход. Из-за продолжающейся проверки подозрительного предмета на платформе «Проспекта Просвещения» люди хлынули на соседнюю станцию. Чтобы разгрузить «Озерки», вход в метро решили ограничить. Таким образом, спуститься на 2-ю линию нельзя уже на двух станциях метрополитена.