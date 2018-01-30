Новый муниципальный садик открывается в ЖК «GreenЛандия-1»

1 февраля 2018 года откроет свои двери новый детский сад в ЖК «GreenЛандия-1» от Setl City. Он расположен во встроенных помещениях жилого дома по адресу бульвар Менделеева, 13.

Недавно, 25 января, состоялось открытие еще одного муниципального детского учреждения на территории ЖК «GreenЛандия-1» от Setl City, в доме по адресу Воронцовский бульвар, 6.

Оба встроенных детских сада передала в муниципальную собственность компания Setl City. Дошкольные учреждения занимают первые и вторые этажи жилых корпусов проекта.

Setl City

Детские сады рассчитаны на 240 мест совокупно. В каждом садике Setl City полностью оборудовала игровые комнаты и музыкальные классы. Во дворах установлены яркие городки и качели, построены спортивные площадки.

На 1 февраля запланировано открытие второго садика, построенного Setl City. Согласно информации на официальном сайте, в дошкольном учреждении на бульваре Менделеева сформируют 7 групп для детей разных возрастов с 2 лет.

Отметим, что в 1 квартале 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию школы на 1175 детей в ЖК «GreenЛандия-1». Это здание переменной этажности с главным четырехэтажным корпусом и примыкающими к нему флигелями. В школе спроектирован актовый зал, библиотека с медиацентром и читальным залом, разделенным на зоны индивидуальной работы, групповых занятий и зону лектория.

Эксклюзивным брокером проектов «GreenЛандия-1,2» у метро «Девяткино» выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК GreenЛандия-1 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations