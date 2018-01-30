Бухгалтер-демиург, или кто живет в «Образцовом квартале»

Компания «Терминал-Ресурс» и творческая мастерская «Настоящий репортаж» начинают проект «Как выбирать себе жилье?». Мы попытаемся разобраться, что ищет молодой человек, выбирая квартиру, и как меняется образ жизни горожанина, на примере одной взятой территории – жилого комплекса «Образцовый квартал»*

Большая часть горожан живет в домах, построенных десятки лет назад или по тем же канонам. Однако в последнее время на рынке появились и другие проекты, с продуманными и удобными планировками, при этом более дорогие. Мы расспросили молодую семью, которая купила такое жилье – чтобы понять, стоит ли? Что именно они нашли в такой квартире?

Семейная чета. Жена Ксения, двадцать семь лет, бухгалтер, сейчас не работает. Муж Андрей, двадцать восемь лет, занимается спецтехникой и оборудованием для бизнеса. Андрей высокий и худой, Ксения миниатюрная. Оба улыбаются, но как-то сдержанно, как будто дальше фасада своей жизни никого чужого пускать не намерены.

Если предположить, что дом человека – отображение его представления о мире, то мир этой семьи отчаянно стремится к гармонии цветов и пропорций. И если предположить, что все мы демиурги пространства, в котором живем, то Ксения демиург скрытный.

– Дизайн нашей квартиры мы продумали сами, – говорит Ксения. – Хотя, когда ее приобретали, на сайте была акция: первым десяти покупателям дизайн-проект в подарок. Мы были из первой десятки, но подарком не воспользовались. Не знаю, почему. Я с удовольствием занималась своей квартирой.

По обстановке, пожалуй, можно составить образ молодой пары, которая любит минимализм. Если бы не гитара, охарактеризовать владельцев хоть сколько-нибудь определенно, было бы невозможно.

– Для меня важны сочетания цветов в интерьере, – говорит Ксения. – Думаю, кислотные цвета и пестрые обои – это прошлый век. Прежде чем делать ремонт, я изучала информацию о психологическом воздействии цвета. Я, например, люблю спокойные цвета, близкие к природным, – каменный серый, цвет тауп (серо-коричневый), белый, бежевый. Для меня важно не захламлять пространство ненужными вещами и шкафами. Все предметы должны соответствовать габаритам комнаты. Например, если кухня маленькая, не нужно городить большие диваны. Ну а в целом: все очень индивидуально, – Ксения окидывает свою квартиру хозяйским взором. – Наверное, если человеку комфортно в комнате, где миллион полок, предметов и шкафов, то все хорошо – это его стиль жизни. А у меня вот такой.

– Что вам в этой квартире нравится больше всего?

– Теплый пол и большие окна в пол, французский балкон на кухне, – смеется демиург.

– А если помечтать, как выглядит ваше идеальное пространство для жизни?

– Идеальный воображаемый дом – это, конечно, свой дом у моря в теплой европейской стране! Но если рассматривать многоквартирные дома в Петербурге и мечтать с размахом – это элитные комплексы на Крестовском острове. Там ведь есть все: красивый дизайн фасадов и входных групп, охраняемая территория, террасы в квартирах, притягательные виды из окна… Но и цены на такое жилье соответствующие. Наша квартира идеальна для меня в своей ценовой категории.

– Как вы ее выбирали?

– Выбирали тщательно, но быстро. Ключевым фактором стали огромные окна и французский балкон. Люблю, когда светло в квартире. Да и расположен дом близко к Пушкину, где живут друзья и мама мужа, и к любимому Московскому району. Я раньше в нем жила. Мы поступились шаговой доступностью к метро и заплатили за квадратный метр больше, чем жители соседних жилых комплексов, но всем довольны. Только я жду, когда доделают забор. Хочется иметь закрытую территорию.

– Как изменилась ваша жизнь после переезда?

– Мы начали чувствовать себя немного счастливее. Естественно, это связано с улучшением жилищных условий. Раньше жили в старом доме у метро «Электросила». В новом доме жить приятнее. Свежий ремонт, все сделано для себя и под свои нужды.

– Вам комфортно с соседями?

– В этом доме живут люди среднего возраста, которые либо имеют свое дело, либо занимают руководящую должность в небольшой компании. Еще есть процент молодых семей, к которым относимся и мы с мужем. Многие искали место, в котором можно найти друзей и компанию среди своих соседей. У нас в группе, в социальной сети, организовывали встречи во дворе и собрания за шашлыком. Но мы с мужем в них не участвовали, мы интроверты.

На этом наша беседа заканчивается. Я выхожу на лестничную площадку. Кажется, собственное жилье для Ксении – место, где можно отдохнуть от всего, что сделано по чужим вкусам, и непосредственно от самих чужих.

Продолжение следует.

Аксинья Ремизова

*На правах рекламы

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ЗАО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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