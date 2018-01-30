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30.01.2018 18:34

Елена Вяльбе: Если увижу своих лыжников рядом с Родченковым, вырву им гланды вместе с яйцами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко высказалась об обвинениях ее подопечных в употреблении допинга.

«Я точно знаю, что мои спортсмены ничего не принимали и не участвовали ни в каких манипуляциях. Родченков и меня лично задел, заявив, что я с ним в 2004-м встречалась в Одинцово. Да я в Одинцово, кроме как у Ларисы Лазутиной (пятикратная олимпийская чемпионка. — Прим. ред.) дома, и не была никогда. Свое имя я тоже буду защищать. Никогда не предполагала, что про наших спортсменов будут говорить, что мы поили их какими-то коктейлями, сдавали мочу в банки из-под «Кока-колы» и передавали их Родченкову. Я обещала всем спортсменам: если узнаю о том, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может, и грубо, зато правда», – цитирует 30 января Вяльбе страница проекта «На лыжи!» в Facebook.

Ранее 111 российских спортсменов не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхан, которая пройдет с 9 по 25 февраля. В их числе лучший российский лыжник, двукратный чемпион мира – 2017 – Сергей Устюгов.


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"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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