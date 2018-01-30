Елена Вяльбе: Если увижу своих лыжников рядом с Родченковым, вырву им гланды вместе с яйцами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко высказалась об обвинениях ее подопечных в употреблении допинга.

«Я точно знаю, что мои спортсмены ничего не принимали и не участвовали ни в каких манипуляциях. Родченков и меня лично задел, заявив, что я с ним в 2004-м встречалась в Одинцово. Да я в Одинцово, кроме как у Ларисы Лазутиной (пятикратная олимпийская чемпионка. — Прим. ред.) дома, и не была никогда. Свое имя я тоже буду защищать. Никогда не предполагала, что про наших спортсменов будут говорить, что мы поили их какими-то коктейлями, сдавали мочу в банки из-под «Кока-колы» и передавали их Родченкову. Я обещала всем спортсменам: если узнаю о том, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может, и грубо, зато правда», – цитирует 30 января Вяльбе страница проекта «На лыжи!» в Facebook.

Ранее 111 российских спортсменов не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхан, которая пройдет с 9 по 25 февраля. В их числе лучший российский лыжник, двукратный чемпион мира – 2017 – Сергей Устюгов.