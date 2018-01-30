СМИ: Дмитрия Богатова выпустили из-под ареста

Следственный комитет не стал требовать продления домашнего ареста математику Дмитрию Богатову, которого обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков.

Об этом 30 января пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах заявил: «Следствие отпустило из-под домашнего ареста Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения». В Пресненском районном суде Москвы изданию также подтвердили, что ходатайство о продлении ареста к ним не поступало. Напомним, в октябре прошлого года домашний арест Богатову продлили до 31 января.

Правда, жена Богатова в своем телеграм-канале так прокомментировала эту новость: «Отпустили они, конечно. Дима до сих пор с браслетом дома сидит. Завтра только разбираться едут. Главная интрига: прекращение преследования или подписка о невыезде? Нашим адвокатам никто не колется».