СМИ: Дмитрия Богатова выпустили из-под ареста
Следственный комитет не стал требовать продления домашнего ареста математику Дмитрию Богатову, которого обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков.
Об этом 30 января пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах заявил: «Следствие отпустило из-под домашнего ареста Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения». В Пресненском районном суде Москвы изданию также подтвердили, что ходатайство о продлении ареста к ним не поступало. Напомним, в октябре прошлого года домашний арест Богатову продлили до 31 января.
Правда, жена Богатова в своем телеграм-канале так прокомментировала эту новость: «Отпустили они, конечно. Дима до сих пор с браслетом дома сидит. Завтра только разбираться едут. Главная интрига: прекращение преследования или подписка о невыезде? Нашим адвокатам никто не колется».
Справка:
Математик Дмитрий Богатов находится под следствием с апреля прошлого года. Сначала он находился в СИЗО, но в июле его перевели под домашний арест. С IP-адреса Богатова на форуме системных администраторов sysadmins.ru якобы оставляли «экстремистские комментарии». Следствие приписывает авторство математику. Известно, что он администрировал так называемый «выходной узел сети Tor», то есть его адрес мог высветиться для любого из пользователей этого браузера. Ситуацию, в которой он оказался, Богатов подробно описал в интервью «Фонтанке».