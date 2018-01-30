Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber

Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков анонсировал создание платформы под муниципальные выборы в Петербурге в 2019 году. За счет нее политик намерен объединить “снизу” петербургских оппозиционеров.

Гудков рассчитывает, что наберет в команду абсолютно новых людей и активистов через сайт od.spb.ru. Администрированием проекта займутся сторонники «Открытой России», бывшие и действующие оппозиционные муниципальные депутаты, члены «Партии Роста» и «Справедливой России». Победить фальсификации и нежелание властей подвинуться «Объединенные демократы» намерены с помощью медийного и наблюдательского ресурса.

В Петербурге запустили проект «Объединенные демократы». На данный момент идея функционирует в виде портала, на котором каждый желающий поучаствовать в муниципальных выборах в Петербурге в 2019 году может оставить заявку и попасть в объединенную команду.

«Мы научим вас, как правильно оформить необходимые документы, напечатать листовки и газеты, найти волонтеров, провести агитацию и подготовить наблюдателей, чтобы защитить свой результат. Одна из главных целей проекта — наладить диалог между независимыми кандидатами в Петербурге и сформировать команды таким образом, чтобы демократы не конкурировали между собой в одном округе», – говорится на сайте.

Старт проекту дал на круглом столе 30 января в отеле «Рэдиссон» экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков. «В Москве, когда мы планировали подобный проект, часть партийцев даже садиться за один стол друг с другом не хотела, так что у вас все не так плохо», – оценил он обстановку: вместе с Гудковым проект анонсировали представители «Справедливой России», «Партии Роста», «Открытой России» и «Гражданской инициативы». По его словам, московские политики первоначально утверждали, что у них есть свои ресурсы и активисты, поэтому открещивались от участия в общей кампании. «Мы набирали команду, люди объединялись, а потом сами определяли, от каких партий хотят идти. Мы уже обращались к ним с этими предложениями, то есть фактически люди проводили объединение снизу».

По словам Гудкова, проект предполагает единство не только политических сил, но и ресурсов. По примерным оценкам, для проведения кампании может понадобится 40-60 млн рублей. Их Гудков и петербургская команда проекта намерены собрать путем краудфандинга. «На выборах муниципальных депутатов в Москве мы как-то за три часа собрали полмиллиона рублей, нам нужно было срочно заплатить деньги для того, чтобы вывести рекламу в Твиттере, призвать людей в субботу выйти и проголосовать. До этого как-то хотели за неделю собрать 8 млн рублей на газету и рекламу в СМИ, но собрали 3,5 млн рублей. На одном из мероприятий мне даже как-то биткоин пожертвовали», – рассказал Гудков.

Главная идея проекта «Объединенные демократы» – систематизировать и автоматизировать процесс избирательной кампании: обучить кандидатов, помочь собрать документы, предоставить юридические услуги, выпустить общую газету. «Например, в Москве мы сделали квест-игру, она пошаговая и настолько простая, что, пройдя ее, даже школьник мог бы зарегистрироваться кандидатом. Или же программку для печати листовок – в нее нужно лишь ввести собственные данные, и листовка уже готова».

По аналогии с московской муниципальной кампанией, в петербургском проекте может появиться дипломатический отдел. «Кампания рассчитана на то, что в нее приходят новые люди, тогда как в каждом районе есть местные активисты, уже давно занимающиеся локальными проблемами. Чтобы развести их по разным округам, не устраивать конкуренцию, в Москве мы создавали дипломатический отдел. Туда вошли абсолютно независимые люди, я в разборки даже не влезал. Они уже обсуждали и находили консенсус», – рассказал бывший депутат Госдумы.

На примере петербургской кампании Гудков намерен усовершенствовать свой «муниципальный uber»: «Есть ряд ошибок, которые мы совершили в Москве, например, начали кампанию слишком поздно – за полгода. Есть и другие политтехнологические вещи, которые можно было бы сделать лучше. Так мы уже после выборов поняли, что в тех районах, где демократы не популярны, надо было концентрировать кампанию на одном кандидате, а не на всей команде, тогда бы хоть один бы прошел».

Несмотря на технологичность предлагаемого Гудковым проекта, петербургские политики не до конца верят в его успех. Так, на встрече в «Рэдиссоне» на данный момент работающая в штабе Ксении Собчак Наталья Грязневич напомнила, что в 2014 году в ряд избирательных комиссий муниципальных образований было не попасть, там образовывали искусственные очереди и зарегистрироваться кандидатом было фактически невозможно. «Есть мнение, что московские власти просто не стали поддерживать своих муниципалов, поэтому кампания прошла успешно. Муниципалы в Питере – это тоже кладбище, но оно связано родственными связями и кажется, что так просто их всех не сдадут», – отметила она на встрече. В ответ Гудков призвал коллег не унывать и пробовать: «Это же не означает, что не нужно пробовать. Когда мы встречались с нашими кандидатами, они выражали точно такие же сомнения. У нас были тренеры, они нам говорили: «Вы футбол любите?», Мы говорили: «Да», «Болеете за свою команду?» – «Да» – «Верите, что выиграет» – «Нет» – «Но вы хотите, чтобы она выиграла» – «Да». Если будет мощная объединяющая кампания, сложнее будет вас снять с выборов. Ставьте наблюдателей. В Москве там, где не было наблюдателей, были очень математически странные результаты».

Пока неясно, примет ли в проекте участие «Яблоко»: петербургское отделение партии из-за конфликта все еще не имеет руководства в городе. Как сообщил «Фонтанке» лидер яблочной фракции, депутат ЗакСа Борис Вишневский он лично всячески поддерживает идею объединения, однако для партийной поддержки нужно решение руководящего органа: «Думаю, что какие-то ответы появятся после марта. Сейчас же для нас является главной президентская кампания».

Напомним, на муниципальных выборах 2017 года в Москве коалиция независимых кандидатов выдвинула более 1000 кандидатов. Около 270 из них получили мандаты в 62 муниципальных округах. В 5 районах «Единая Россия» и оппозиция получили равное количество мандатов, в 7 районах города москвичи не избрали ни одного кандидата от партии власти, в 25 – «Единая Россия» получила меньшинство мандатов. Такой результат стал возможен, благодаря проекту политиков Дмитрия Гудкова и Максима Каца, который позже прозвали «муниципальный uber». Петербургский аналог проекта Гудков анонсировал единолично.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»