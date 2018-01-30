В ЖК «Ясно.Янино» ГК «КВС» стартовал проект по обмену книгами

В рамках проекта по благоустройству микрорайона «Ясно.Янино» установлена дизайнерская беседка по обмену книгами с соседями. Будущие жители смогут делиться друг с другом своими книгами и выбирать для чтения то, что им по душе совершенно бесплатно. Кроме того, в теплое время года приятно полистать любопытные книги на свежем воздухе. Пополняйте стеллажи детскими и взрослыми книгами из своей библиотеки!

Организаторы книговорота надеются на активную поддержку проекта со стороны будущих новоселов. Идея проекта для любителей чтения заключается еще и в том, чтобы помочь взрослым сформировать у детей привычку бережного отношения к книгам.

ГК «КВС» стремится сформировать максимально комфортную среду проживания во всех жилых комплексах и сделать каждый проект уникальным. В зеленых дворах микрорайона с пешеходными дорожками, детскими площадками, спортивными зонами создается особая атмосфера добрососедства. Вскоре будут организованы уютные общественные зоны с малыми архитектурными формами, планируется озеленение территории.

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

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